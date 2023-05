Spuitende fonteinen tijdens rommelmarkt in Diksmuide

Inwoner Wilfried Desmet uit Diksmuide kan er niet mee lachen: "Dit is geen fraai beeld. Een man werd op zijn toegewezen plaats door de fonteinen ondergespoten." Volgens Filip Versyck, die de foto deelde, is het niet de eerste keer. "Ik herinner me dat de fontein eens begon te spuiten tijdens de wekelijkse maandagmarkt. Toen was een kledingverkoper het slachtoffer. Het kan toch zo moeilijk niet zijn om onderling af te spreken wanneer de fontein werkt en wanneer niet?"

De organisatie van de rommelmarkt relativeert het voorval. "De commotie is sterk overdreven: er werden een paar kartonnen dozen nat, maar eigenlijk was er bijna geen schade", klinkt het. De fontein werd daarna ook meteen stilgelegd.