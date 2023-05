“The Weeknd” wil dichter bij zichzelf staan en gaat verder onder eigen naam

Tesfaye had het gevoel dat hij alles gezegd heeft als The Weeknd en gaf al aan dat zijn komende album het laatste wapenfeit als The Weeknd zal worden. “Ik wil The Weeknd dood, uiteindelijk. Ik probeer de naam van me af te schudden en zodat ik snel herboren kan worden. Als The Weeknd heb ik alles gezegd wat ik kan zeggen.”