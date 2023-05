Treinverkeer van en naar Antwerpen zwaar verstoord door computerprobleem, tot morgenvroeg ook hinder rond Kortrijk

Door een computerstoring in het seinhuis van Antwerpen-Berchem is het treinverkeer er een tijdlang onderbroken geweest. Het seinhuis staat in voor de bediening van de seinen en wissels in die zone van en naar Antwerpen. Na een klein uurtje was het probleem opgelost, maar intussen is het treinverkeer in de regio zwaar verstoord.

Wie de komende uren de trein neemt van of naar Antwerpen moet rekening houden met hoog oplopende vertragingen en geschrapte treinen. Het treinverkeer zal pas na de avondspits terug normaliseren.