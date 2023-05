Eerste huwelijken afgesloten in Vruenpark in Waanrode

Afgelopen weekend stapten twee koppels in het huwelijksbootje in het Vruenpark in Waanrode, bij Kortenaken. Ze deden dat op een platform dat speciaal voor huwelijken is gebouwd. "De huwelijken zijn goed verlopen”, zegt burgemeester Kristof Mollu (KORTbij). "Zaterdag vond het eerste huwelijk plaats en zondag, op Moederdag, het tweede. Het was schitterend weer, wat natuurlijk heel fijn is als je trouwt in openlucht."

"Het houten trouwplatform hangt over de vijver en is voorzien van een tafeltje en stoelen. Ik had ook een box bij om trouwmuziek af te spelen. De genodigden konden plaatsnemen op de houten banken met zicht op de ruwe vijver met wilde bloemen. Jammer genoeg was het nog maar pas aangelegde park nogal drassig door de hevige regenval van vorige week. We zijn wel nog van plan om extra bloemen te planten."