Nog geen winnaar in Turkse presidentsverkiezingen, waarschijnlijk tweede ronde nodig

In een tweede ronde zou Erdogan ook wel eens in het voordeel kunnen zijn. In de parlementsverkiezingen, die ook gisteren werden gehouden, haalde zijn AK Partij duidelijk de meeste stemmen: 49,32 procent. Dat is tegelijk wel het laagste resultaat voor de AKP in 20 jaar. De coalitie van 6 oppositiepartijen die Kilicdaroglu naar voren schoof als presidentskandidaat, haalt 35,17 procent. De pro-Koerdische partij krijgt voorlopig iets meer dan 10 procent van de stemmen.