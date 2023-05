Tweede beslissende ronde in Turkse presidentsverkiezingen: er kan weer in Hasselt gestemd worden

De spannendste verkiezingen in Turkije in decennia hebben voorlopig nog geen winnaar opgeleverd. Er zal nog een tweede ronde nodig zijn om te bepalen wie de volgende president van Turkije wordt.



Ook bij die tweede ronde kunnen Limburgers met een Turkse nationaliteit in de Trixxo arena in Hasselt gaan stemmen. Dat zal komend weekend zijn, zowel zaterdag als zondag, van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. De tweede ronde in Turkije zelf is een weekend later, op zondag 28 mei. Die tweede ronde gaat nog tussen twee kandidaten: huidig president Erdogan en zijn uitdager Kemal Kilicdaroglu.