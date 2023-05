Vakbonden dienen stakingsaanzegging in op eerste dag afvalhervorming

De drie grote vakbonden VSOA, ACOD en ACV hebben daarom alvast stakingsaanzeggingen ingediend waarbij ze deze grieven herhalen. “Sinds de eerste overlegbijeenkomst over deze hervorming werd een tekst voorgelegd die sindsdien amper is veranderd”, aldus Michel Pirsoul van het VSOA maandag. “Het leek meer op een infosessie dan op echt overleg.” Volgens Pirsoul lijkt de hele hervorming vooral op improvisatie. “Er zijn helemaal geen studies of risicoanalyses uitgevoerd naar de impact. We zullen de komende weken moeten afwachten hoe dit loopt, want we hebben voorlopig gewoon geen idee.”