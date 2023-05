Geen trams meer naar Hoboken omdat sporen te oud zijn: De Lijn legt vanaf de zomer pendelbussen in

Omdat aan de veroudering van de tramsporen op de Antwerpsesteenweg in Hoboken jarenlang niets is gebeurd, zijn ze in heel slechte staat. De trams op lijn 4 kunnen er nog maar 10 kilometer per uur rijden. Om de schade niet nog erger te maken, werd tramlijn 2 er al van de sporen gehaald en ingekort tot halte Zwaantjes. Dat zal vanaf 1 juli ook gebeuren met de trams op lijn 4. Die wordt tussen Zwaantjes en eindhalte Lelieplaats vervangen door pendelbussen.