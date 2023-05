Muren beklad en "9K" in veld gebrand: politie spoort 8 verdachten op die eind februari Jan Breydelstadion vernielden 

Zondagmorgen, 26 februari. In het Jan Breydelstadion in Brugge trekken ze grote ogen. Die nacht zijn vandalen binnengedrongen in het stadion en richtten daar serieus wat vernielingen aan. Zo werden de doelpalen blauw geschilderd en op de muren waren beledigingen aan het adres van Club Brugge en zijn supporters te lezen. In de middencirkel is in het groot "9K" gebrand, een rechtstreekse verwijzing naar 9.000, de postcode van Gent. Later die dag staat immers de topper Club Brugge - AA Gent op het menu. De muren kunnen nog snel overschilderd worden, maar de vernielingen op het veld blijven zichtbaar tijdens de match.