Energiefacturen van Belgische gezinnen dit jaar lager dan in de (meeste) buurlanden

Jazeker, de elektriciteitsprijs voor gezinnen is nog altijd hoog, zeker in vergelijking met 2021. En toch is er dit jaar beterschap in ons land, zo leert een vergelijkende studie van onderzoeksbureau PWC in opdracht van de 4 energieregulatoren van ons land (CREG, VREG, CWAPE en BRUGEL). Het onderzoek legt de energiefacturen van België en de buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) naast elkaar.