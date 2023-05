Veel laatstejaars verpleegkunde willen bijstuderen voor ze aan de slag gaan: "Ook dat speelt rol in personeelstekort" 

Is dat langer voortstuderen een van de oorzaken van het personeelstekort in de zorg? "Het is een gemengd verhaal. Verpleegkundige is en blijft knelpuntberoep nummer één. Op dit moment staan er nog zo'n 2.700 vacatures open. Dat komt enerzijds door de vergrijzing en de pensioneringsgolf, maar ook de professionalisering of het voortstuderen speelt een rol. Studenten stromen misschien iets later in op de arbeidsmarkt, maar ze stappen de sector wél in met meer tools en competenties in handen."