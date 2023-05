Vliegend op een paard, met gouden stem en dansbattle: zo pakte Beyoncé het Koning Boudewijnstadion in

Wie zich verwacht aan een rondje “greatest hits”, is eraan voor de moeite bij de “Renaissance”-shows. Beyoncé zingt álle 16 nummers van haar gelijknamige nieuwe plaat in een show van 2,5 uur tijd, waardoor er onherroepelijk publiekslievelingen snuevelen. Compromis: ze kort laten horen als sample, zoals “Bootylicious” (nog van Destiny’s Child) en “Single ladies”.

De show is opgedeeld zeven hoofdstukken, waarin nummers uit verschillende albums per stijl en boodschap aan bod komen. Er is een liefdesmedley, een reeks nummers over identiteit zoals “Formation” of “Black parade” en liedjes over familiegeluk. De decibels en de sfeer pieken vooral tijdens de hits, een eerste keer bij “Break my soul”, nadien tijdens het opzwepende “Run the world (girls)” en doorbraakhit “Crazy in love”. Maar: nooit zakt de sfeer helemaal weg, tijdens deze krachtige en technisch perfecte show.