Vrouw ontdekt granaat in Ruisbroek, maar het blijkt een steen te zijn 

De politiezone Zennevallei kreeg zondagavond een melding binnen van een 77-jarige vrouw uit Ruisbroek. "Ze zei dat er een granaat in haar tuin lag", vertelt woordvoerder Jeroen Beke Smets van de politie. "Granaten komen vaker voor in het drugsmilieu en daarom had de vrouw de politie gebeld. Ook de brandweer kwam ter plekke om te onderzoeken of het wel degelijk om een granaat ging. Want dan zou de hele buurt ontruimd moeten worden. Maar uiteindelijk bleek het om een doodgewone steen te gaan", zegt Jeroen Beke Smets. "De vrouw had de steen ook in een plastic zak gestoken en die mee naar binnen genomen. Gelukkig ging het om vals alarm en kon de operatie weer afgeblazen worden".