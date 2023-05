Minister van Defensie ontslaat vrouwelijke onderofficier die verdacht wordt van gijzeling en mishandeling, maar Raad van State draait ontslag voorlopig terug 

De feiten dateren van de zomer van 2020. De vrouwelijke onderofficier lokte samen met vier anderen het slachtoffer mee. Volgens het vijftal had de man 100.000 euro gestolen van een van hen. Ze lokten hem mee, en in een tuinhuis bonden ze hem vast. Urenlang zouden ze hem vernederd en mishandeld hebben. Zo zou de vrouwelijke militair hem bij de keel vastgehouden hebben, zodat een van de andere beklaagden water in zijn gezicht kon gooien. De man zou ook klappen hebben moeten incasseren, waardoor hij later geopereerd moest worden aan zijn trommelvlies. Na een nacht wordt hij vrijgelaten.