Werken aan toegangsgebouw van recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas officieel gestart

Op het domein staat ook een informatiepunt voor bezoekers die vragen hebben over de werken. Daar kunnen ze de bouwplannen bekijken of een vraag indienen in een vragenbus. "Het is belangrijk dat de mensen op de hoogte zijn. Wanneer ze zien dat er kranen staan, dan gaan ze zich vragen stellen. Vandaar dat we hen willen informeren via het informatiepunt", sluit Vervliet af.