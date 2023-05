Wit-Russische president Loekasjenko verschijnt in het openbaar na geruchten over slechte gezondheid

Op 9 mei oogde Loekasjenko moe tijdens de festiviteiten rond Overwinningsdag in de Russische hoofdstad Moskou. Tijdens de militaire parade verliet hij de ceremonie vroegtijdig. Sindsdien is de president niet meer in het openbaar verschenen. Zo liet hij onder meer een ontbijt dat aangeboden werd door de Russische president Vladimir Poetin aan zich voorbijgaan. Ook de weken voorafgaand aan Overwinningsdag kwam Loekasjenko minder in beeld. Dit leidde tot heel wat speculaties over zijn slechte gezondheid.