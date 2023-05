Na een drie uur durend diner op het Elysée: Frankrijk belooft tientallen tanks aan Oekraïense president Zelenski

Frankrijk was de laatste stop van Zelenski in zijn Europese mini-tournee om extra militaire steun te verwerven bij bondgenoten. De president kwam gisteravond aan in Parijs, na zijn bezoek aan Duitsland en Italië.



Macron en Zelenski voerden gesprekken tijdens een werkdiner. Het Elysée liet op voorhand weten dat Frankrijk steun zou bevestigen om Oekraïne "in zijn legitieme rechten te herstellen en zijn fundamentele belangen te verdedigen".