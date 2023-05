Rechtbank van Hasselt veroordeelt zes internetfraudeurs die via valse mail veertiger oplichten voor meer dan 10.000 euro

De hoofdbeklaagde achter de fraude is een 58-jarige Ghanees uit Italië, die in ons land woont. Hij kreeg de zwaarste straf: 18 maanden cel en een boete van 2.400 euro. De vijf anderen hadden hun bankrekening ter beschikking gesteld om het geld af te halen of door te sluizen. Zij kregen elk één jaar cel en 1.200 euro boete. "De beklaagden handelden vanuit louter snel en gemakkelijk winstbejag en hielden geen rekening met de nadelige gevolgen voor de slachtoffers. De legale economie werd ontwricht en het vertrouwen van de burgers in het handelsverkeer ondermijnd," klonk het in de rechtbank.