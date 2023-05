Zware brand in feestzaal Den Doedel in Koekelare, zaal was nog maar sinds september open

Door de grootte van de zaal en de verschillende ruimtes had de brandweer het moeilijk om de brandhaard te vinden. "Door de complexiteit van het gebouw duurde het een hele tijd eer de brand binnen gelokaliseerd kon worden", zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. "We gingen naar binnen om de brandhaard te vinden en eventueel een binnenaanval uit te voeren. Maar dat lukte niet. Er hing een dikke verstikkende rook in het gebouw. Uit veiligheid van de manschappen trok iedereen zich terug uit het gebouw."

Met een kettingzaag werd een gat in het dak gemaakt. Toen bleek dat de haard zich achteraan in de zaal bevond. De schade in de feestzaal is erg groot door brand-, rook- en waterschade. Door de hitte zijn de ramen vooraan het gebouw gesprongen.

Feestzaal Den Doedel ging pas in september open. De uitbater investeerde maar liefst twee miljoen euro in het complex waarin twee feestzalen zitten, goed voor elk 200 personen.