Zwembad Bevegemse Vijvers in Zottegem moet volgend jaar twee maanden dicht: stad zoekt oplossing voor scholen

"De werken die we doorvoeren, zorgen niet enkel voor een besparing in de portefeuille, maar ook voor een besparing van 1.485 ton CO2", legt schepen voor Sport Brecht Cassiman (N-VA) uit. "Dat is evenveel als wat 124 hectare bos aan CO2 uit de lucht kan halen. Helaas moeten we tijdens de werken het zwembad sluiten en kunnen we tijdens die periode geen zwemmers ontvangen."

Ook heel wat scholen maken gebruik van het zwembad. "Onze sportdienst werkt samen met de zwemclubs en scholen alternatieve oplossingen uit", luidt het. "Belangrijk is wel dat de andere faciliteiten in het sportcomplex, zoals de verschillende sportzalen, de feestzaal en de sport- en jeugddienst, tijdens de werken wel gewoon open blijven."