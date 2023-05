Aanpassing van 25 straatnamen door fusie Ham en Tessenderlo om verwarring te vermijden

Om verwarring te vermijden bij bijvoorbeeld de hulpdiensten zullen er bij de fusie 14 straten in Ham en 11 straten in Tessenderlo van naam veranderen. "We hebben de straatnamen voorgelegd aan de heemkundige kring en zij hebben ons een aantal adviezen en voorstellen gegeven. Deze hebben we dan voorgelegd aan de inwoners", zegt burgemeester Marc Heselmans (CD&V).