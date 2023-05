Antwerpse ziekenhuizen plaatsen voor het eerst stents in longslagaders bij patiënten met hartfalen

Patiënten met hartfalen worden sneller moe als ze zich inspannen, zijn sneller buiten adem en krijgen het benauwd. Daarnaast zwellen hun voeten en enkels vaak doordat er vocht uit de bloedvaten in de benen lekt. Een ander bekend symptoom is dat iemand met hartfalen ’s nachts vaak naar het toilet moet. Dit komt doordat het vocht in de benen ’s nachts weer in de bloedvaten gaat en naar de nieren wordt gepompt.