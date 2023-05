Autodief uit Aalst die zich “gewoon even wou opwarmen in de auto” moet 10 maanden naar de cel

Getuigen betrapten de autodief toen hij probeerde een Mercedes GLE 250 te stelen. Ook op camerabeelden was de poging tot diefstal te zien. De politie pakte de man op en vond daarbij een professioneel apparaat om het toegangssysteem van de Mercedes te omzeilen.

Volgens de beklaagde ging het niet om diefstal. “Ik was ziek en wou me gewoon even opwarmen”, beweerde hij. Het openbaar ministerie vond dat getuigen van een gebrek aan schuldinzicht. “Er zijn voldoende elementen die aantonen dat hij wel degelijk de bedoeling had om de wagen te stelen”, zei de procureur in Dendermonde.

Zijn advocaat probeerde op het proces de man vrij te laten spreken op basis van fouten in het onderzoek. De camerabeelden waren afkomstig van een privé-camera die de openbare weg filmde. Volgens de raadsman was dat in strijd met de wet. De rechter veroordeelde de man tot een celstraf van tien maanden. Hij kreeg ook nog een boete van 800 euro.