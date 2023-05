Herk-de-Stad betaalt verdelging van Aziatische hoornaar terug aan inwoners

De Aziatische hoornaar is aan een opmars bezig, ook in ons land. De soort is een bedreiging voor de inheemse bijen, nesten opsporen en verdelgen is dus de boodschap. Herk-de-Stad roept ook inwoners op om nesten altijd te melden en te laten verdelgen. De brandweer rekent daar 30 euro voor aan, maar inwoners zullen dat bedrag terugbetaald krijgen.

Nesten van Aziatische hoornaars zijn moeilijk te verdelgen. Ze bevinden zich vaak heel hoog in de bomen. Begin dit jaar verdeelde de Limburgse imkersbond al gratis lokkasten onder haar leden, om de koninginnen van de Aziatische hoornaar te vangen. De imkers willen zo voorkomen dat de soort zich kan voortplanten.