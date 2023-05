Bijzondere meteorieten leveren eerste bewijs voor de migratie van Jupiter doorheen ons vroege zonnestelsel

"Toch blijft de timing van dit soort gebeurtenissen in ons zonnestelsel grotendeels onbekend. Angrietmeteorieten behoren tot de oudste materialen in het binnenste zonnestelsel. Ze bieden daarom een exclusief venster op de processen die in die periode hebben plaatsgevonden. In onze studie zijn we erin geslaagd door zeer preciese metingen te bewijzen dat die oude meteorieten sporen bevatten van twee afzonderlijke planetaire lichamen die met elkaar zijn gebotst en zich hebben vermengd. Wij suggereren dat die vermenging werd veroorzaakt door de vorming en/of migratie van Jupiter."

Door de isotopische datering van de monsters kunnen de wetenschappers nu bij benadering een empirische tijdskader opstellen van het tijdstip van die botsing.

Ben Rider-Stokes en zijn internationale collega's onderzoeken momenteel ook het waterstofgehalte van de monsters om de rol van inslaggebeurtenissen bij de waterlevering aan het binnenste zonnestelsel te evalueren.

De studie van het team van de Open University, onze landgenoten en Japanse en Oostenrijkse onderzoekers is gepubliceerd in Nature Astronomy. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de Vrije Universiteit Brussel en een bericht van de Open University.