Omwonenden 3M-fabriek in Zwijndrecht kunnen vanaf maandag gratis bloed laten testen

Mensen die dicht bij de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen, kunnen vanaf maandag gratis hun bloed laten testen. Het is de start van een langdurig en grootschalig bloedonderzoek met als doel verbanden te zoeken tussen PFAS in het bloed en eventuele gezondheidseffecten. "Hoe meer mensen deelnemen, hoe beter we de verspreiding, oorzaken en gevolgen van PFAS in het bloed kunnen onderzoeken", aldus Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Al meer dan 8.800 mensen hebben zich aangemeld voor het onderzoek.