Brand Diksmuide is geen brandstichting, bewoonster is vrijgelaten

De brand in de Hofstraat, de wijk achter het oude zwembad in Diksmuide, werd maandag door een voorbijganger rond 8.40 uur opgemerkt. De wandelaar hoorde glas breken en zag heel wat rook uit de woning ontsnappen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar bij de aankomst van de brandweer ging het om een uitslaande woningbrand aan de achterkant van het huis.

Nadat het vuur was gedoofd, bleek het hele huis beschadigd te zijn. Ook de inboedel brandde uit. Het huis werd onbewoonbaar verklaard. De 60-jarige bewoonster liep brandwonden op en werd gearresteerd door de politie op verdenking van brandstichting. Na verzorging in het ziekenhuis werd ze naar de cel gebracht omdat er aanwijzingen waren dat de vrouw de brand zelf had gesticht. Ze is geen onbekende bij de politie en had er in het verleden al mee gedreigd om haar huis in brand te steken.

“Er werd een branddeskundige aangesteld om meer duidelijkheid te verschaffen”, zegt Patty ‘t Jonck van het parket van Veurne. “Uit de eerste resultaten van de deskundige blijkt dat de brand accidenteel ontstond. Er is een vermoeden waar de brand precies ontstond, maar dat wordt nog verder onderzocht. Omdat er geen aanwijzingen zijn voor brandstichting, is de vrouw vrijgelaten.” Er is voor haar een andere woonst gezocht.