Kortrijkse brugfiguren kregen al 25.000 hulpvragen van gezinnen met kinderen in het lager onderwijs: "ook veel vragen rond vrije tijd"

Omdat de werking met brugfiguren in het lager onderwijs zo'n succes is, werd het project naar het middelbaar onderwijs uitgebreid. Ook daar is de nood hoog, vertelt schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene. "We zijn een jaar bezig met brugfiguren in het middelbaar onderwijs. Uit de eerste resultaten die we krijgen, blijkt dat het minder over materiële zaken gaat, maar veel meer over welzijn. Blijkbaar zijn er veel jongeren die worstelen met het mentale welzijn, die zich minder goed in hun vel voelen. Je ziet dat het een ander soort hulpverlening is."