Buurt klaagt overlast in Brusselse Kaaienwijk aan: "Lawaai, onveiligheid en exhibitionisme"

Filip Schyvens woont in een van de parallelle straten die van elkaar gescheiden worden door groen, een speeltuintje en een voetbal- en basketveldje. "In de zomerperiode ging het over grote groepen mannen – tientallen mensen – die de ruimte inpalmen en er veel komen drinken. Die groepen worden groter naarmate de dag vordert. De laatste weken is het soms wat rustiger, maar er blijven klachten van buren binnenstromen." Nochtans is er een alcoholverbod van kracht in de buurt, maar dat wordt volgens Schyvens met de voeten getreden. "Dat zorgt voor veel afval en door het tekort aan openbare wc’s zijn er mensen die urineren tussen de bomen, de wagens en in de portieken."