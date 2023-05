Storing laat licht aan spoorwegovergang voor fietsers in Waaslandhaven op rood staan

De spoorwegovergang aan de Hazopweg in de Waaslandhaven wordt dagelijks gebruikt door tientallen fietsers. Op de spoorlijn rijden er enkel goederentreinen van of naar de bedrijven in het havengebied. Maar vorige week stond het licht aan de bewuste overweg een tijdlang constant op rood, ook al was er in de verste verte geen trein te bespeuren. Daardoor had niemand nog aandacht voor het licht en fietste iedereen gewoon verder.