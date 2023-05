Dementieafdeling van WZC Scheldevelde De Pinte sluit tijdelijk door personeelstekort

Op dit moment verblijven er nog negen bewoners met dementie op de afdeling. Voor hen wordt er een oplossing gezocht. "De familie werd op de hoogte gebracht. De eerste gesprekken waarin we met hen op zoek gaan naar een oplossing zijn achter de rug. We willen hen begeleiden in de zoektocht naar een andere woonplaats", klinkt het bij Debaene.

Ondertussen zal het WZC op zoek blijven gaan naar nieuwe medewerkers. "Het aantal bedden wordt nu teruggeschroefd naar 32 bewoners. Het is een tijdelijke beslissing, maar op termijn willen we weer naar de volledige capaciteit van 59 bewoners gaan als we over voldoende personeel beschikken", sluit Debeane af.