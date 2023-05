Minister Demir (N-VA) annuleert gespreksavond met landbouwers in Arendonk: "Veiligheid kan niet worden gegarandeerd"

Met “Op toer met Demir” geeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in alle Vlaamse provincies toelichtingen bij het fel bevochten stikstofakkoord dat twee maanden geleden werd bereikt. De voorbije weken ging ze al in gesprek met boeren en bewoners in Oudsbergen en Bilzen in de provincie Limburg, eind deze maand stond Arendonk in Antwerpen op de planning.