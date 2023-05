Dieven stelen konijntje Tipex uit kinderboerderij Jette: "Was de lieveling van de kinderen"

"Er is aangifte gedaan bij de politie, maar we hopen ook dat iemand van onze buren iets gezien heeft", aldus Jessica. "Maar voorlopig hebben we geen spoor van Tipex", voegt haar collega Sepp toe: "Tipex was de lieveling van de kinderen die onze boerderij bezoeken. Hij was spierwit en liet zich makkelijk aaien. Maar hem vangen was al moeilijker. We hebben geen enkel idee waar onze Tipex is. De politie zoekt nog, maar ja, zoek maar eens een konijn in deze stedelijke omgeving. We vrezen het ergste."