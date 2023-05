Domo vzw en Stad Hasselt gaan samenwerken om meer gezinnen te ondersteunen

Agnes Vanstraelen is heel blij met de samenwerking. “Het is een vorm van appreciatie voor wat wij en onze 25 vrijwilligers doen. Voorheen moesten de middelen komen via projecten. Maar nu kunnen we ons echt op de opdracht focussen. En dat is aan huis gaan bij gezinnen die het moeilijk hebben om ze te begeleiden waar ze nood aan hebben.”