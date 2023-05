Alweer een dood hert gevonden in natuurgebied in Keerbergen

De dode reebok bleek een gebroken poot te hebben. Dat letsel wordt vaak in verband gebracht met honden. "Een wandelaar heeft de reebok gevonden", zegt Stijn Van der Veken van Natuurpunt Keerbergen. "We merken dat wanneer mensen de paden belopen, ze hun hond loslaten. Die honden jagen de reebokken op. We kunnen natuurlijk niet met zekerheid zeggen hoe het dier gestorven is, maar het is zeker een mogelijke doodsoorzaak."