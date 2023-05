Organisator van dragqueenshow in Sint-Truiden online belaagd: horecazaken bestookt met negatieve recensies

“Wij zijn een stad waar we iedereen welkom heten en iedereen zich thuis moet voelen. Bovendien zijn we een evenementenstad waarbij we ruimte geven aan verschillende initiatieven", zegt de burgemeester van Sint-Truiden, Ingrid Kempeneers (CD&V) in een reactie. "In Sint-Truiden is geen plaats voor haat tegen transgender personen, homo’s, mensen van de LGBTQ+ gemeenschap, mensen met een andere afkomst of om het even wie. Niet vandaag op de internationale dag tegen homofobie en transfobie én niet op andere dagen."