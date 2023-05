Drie Brusselse voetbalclubs in eerste klasse: de ene supporter is de andere niet

“Historisch vond Anderlecht in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn publiek in de gemeente zelf, die nog lang een vrij groot ruraal deel had, de Kanaalzone, en het Pajottenland”, vertelt Deswert. “Dankzij de aanhoudende successen is de club supportersgeneraties beginnen te kweken in het hele land, vooral in Vlaanderen.” Het zwaartepunt daarvan ligt in het westelijke deel van Vlaams-Brabant. “Tegelijkertijd is met het succes ook het prestige stelselmatig gegroeid”, zegt Coppens. Zo was Anderlecht de eerste continentale club met business-­seats. “En die zijn klassiek goedgevuld.”