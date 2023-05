Enkele weken geen "superflitspalen" in Brussels Gewest

In Brussel waken doorgaans zeven lidars of "superflitspalen" over de snelheidsnormen. Op dit moment zit het Brussels Gewest, dat de toestellen huurt van het privébedrijf Securoad, echter tussen twee overheidscontracten waardoor de flitsers niet actief zijn. Dat schrijft La DH en werd aan BRUZZ bevestigd bij het kabinet van minister Elke Van den Brandt (Groen).