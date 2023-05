Europese primeur voor Antwerpse binnenvaart: rederij zet voor het eerst op grote schaal droneschepen in

Dinsdagnamiddag worden twee van de tien droneschepen gedoopt: River Drone 1 en River Drone 2. "En dat is een belangrijk moment", legt Van Overloop uit. "Deze schepen bieden niet alleen een antwoord op het personeelstekort in de binnenscheepvaart, maar het biedt ook kansen om schepen te vergroenen. Ze zijn hybride en elektrisch met ombouwmogelijkheid naar waterstof en vormen dus een grote uitnodiging om meer gebruik te maken van vrachtvervoer per schip."

Het bedrijf SEAFAR staat in voor de technologie en moet waken over de veiligheid van de droneschepen. "Wij weten dat technologie feilbaar is", klinkt het bij CEO Louis-Robert Cool. "Daarom werken wij met stabiele 5G-kanalen, maar we trainen ook procedures die ervoor zorgen dat er altijd correct gereageerd wordt. Er zijn ook mensen aan boord die, als de technologie ons in de steek zou laten, op elk moment kunnen ingrijpen", stelt hij gerust.