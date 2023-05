FBI was "slordig en vooringenomen" tijdens onderzoek naar banden tussen Trump en Rusland, blijkt uit kritisch rapport

Waar ging het FBI-onderzoek over?

In 2016 werd een onderzoek gestart om te onderzoeken of er sprake was tussen samenwerking of coördinatie tussen het campagneteam van Trump en Rusland tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van datzelfde jaar. Het onderzoek kwam er na toenemende bezorgdheid over mogelijke Russische inmenging in het verkiezingsproces.

Het onderzoek kreeg veel media-aandacht en politieke belangstelling. In mei 2019 ronde speciaal adviseur Robert Mueller zijn onderzoek af en diende zijn rapport in.

Het rapport concludeerde dat er onvoldoende bewijs was om een ​​strafbare samenzwering tussen de Trump-campagne en Rusland vast te stellen, maar het stelde ook vast dat Rusland zich inderdaad had ingemengd in de verkiezingen van 2016. Een vijftal Trump-medewerkers werden veroordeeld. Mueller legde ook bewijs neer van pogingen die Trump ondernomen had om de rechtsgang te belemmeren.