Dieven stelen foodtruck op parking in Schoten: "Laat ons hopen dat het oenen zijn die hun eigen nummerplaat gebruikten"

De foodtruck van Bert Adriaenssens werd afgelopen vrijdag gestolen op een parking aan de MediaMarkt aan de Bredabaan in Schoten. "Een ooggetuige heeft gezien hoe een blauwe wagen met mijn kraam van de parking is gereden", vertelt Bert. "Op camerabeelden is dat ook te zien, maar een nummerplaat kan je daarop niet lezen. We hopen nu dat de dieven of de nummerplaat te zien zullen zijn op camerabeelden van de andere winkels in de buurt."

Al is dan nog maar de vraag of die nummerplaat wel degelijk op naam van de dief of dieven staat ingeschreven. "Waarschijnlijk is die nummerplaat of de blauwe wagen ook wel gestolen. Het zouden natuurlijk oenen zijn om mijn foodtruck met hun eigen wagen te komen stelen. Maar je weet het nooit. Laat ons hopen dat het oenen zijn!"