Restauratie Fort Napoleon in Oostende gestart, fort krijgt groen dak

Het zeeklimaat is de grote boosdoener en heeft ervoor gezorgd dat het fort het hard te verduren heeft. De ringmuur wordt nu op een duurzame manier gerestaureerd en er gebeuren ook een aantal kleinere herstellingen. Bij de laatste restauratiefase van het fort in de jaren ‘80 is cementmortel gebruikt, zoals vroeger wel meer gebeurde.

Intussen is geweten dat cement te weinig waterdoorlatend is. Zo komt er in de muren water vast te zitten, dat tijdens de vorst-dooicyclus uitzet en krimpt. Daardoor zijn er heel wat barsten in de omwalling.