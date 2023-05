Nadia getuigt over haar gedwongen opname in de psychiatrie: "Ik voelde me opgejaagd, vernederd en onveilig" 

Toen ik 23 jaar was, stak mijn schizofrenie de kop op. Ik heb toen twee oude mensen aangevallen omdat ik dacht dat de duivel zich in hen vermomd had. De politie heeft me dan meegenomen en gedwongen laten opnemen. Ik was daar toen zelf tegen, omdat ik helemaal overtuigd was van mijn eigen realiteit: dat de duivel overal was en me probeerde te doden. Later ben ik gaan beseffen dat een gedwongen opname de juiste beslissing was. Anders was ik of iemand anders er al niet meer geweest.

Die opname heeft een half jaar geduurd en sindsdien moet ik aan een aantal voorwaarden voldoen, anders word ik weer verplicht opgenomen. Ik was heel ziek en ben dan ook dankbaar dat de gedwongen opname is gebeurd. Anders was er misschien echt iets ergs met mij gebeurd. Sindsdien woon ik begeleid waarbij ik twee keer per dag gecontroleerd word door iemand van de verpleegkundigen. Ik kan ook altijd met hen praten zodat ik blijf opgevolgd worden.