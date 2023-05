Geen files meer aan Stayen in Sint-Truiden dankzij nieuwe turborotonde

Na een jaar werken is de rotonde aan Stayen, het voetbalstadion van Sint-Truiden, volledig omgebouwd tot een turborotonde. Op de nieuwe rotonde kiezen bestuurders vooraf hun rijrichting door voor te sorteren en kunnen ze op de rotonde zelf niet meer van rijstrook veranderen. Hierdoor is er een betere doorstroming op het drukke knooppunt en zijn files verleden tijd. Ook voor de fietsers is de veiligheid verbeterd.