Gent betaalt 5 miljoen euro om juridische strijd over nieuwe parkeertoren Ledeberg stil te leggen

De stad Gent heeft een akkoord gesloten van zo'n 5 miljoen euro om een rechtszaak rond de bouw van de parkeertoren in Ledeberg af te wenden. De werken aan de toren liepen allerlei vertragingen op. De aannemers eisten een schadevergoeding. Om een rechtszaak te vermijden, heeft Gent een dading onderhandeld. De toren is intussen een jaar in gebruik.