Gezin uit Zwijndrecht reageert tevreden op uitspraak over 3M: "Positief om te zien dat het toch mogelijk is"

Kurt Verstraete reageert tevreden. "Het is positief voor de mensen die in Zwijndrecht wonen, dat ze weten dat er toch een zicht is op een oplossing voor een aantal problemen." Zelf heeft hij 100 keer meer PFAS in zijn bloed dan toegelaten nu. "Dat is uiteraard niet leuk om dat vast te stellen, maar op dit moment is het moeilijk om te zeggen wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Dat is een beetje het probleem in deze zaak, dat de gezondheidsschade misschien pas later duidelijk zal worden. Op dit moment denken we niet dat die er al is."