Man uit Tremelo vangt goudvis van 55 centimeter: "Grootste goudvis van de Benelux!"

Volgens Benjamin gaat het wellicht om een goudvis die iemand ooit op de kermis heeft gewonnen en losgelaten: "Vroeger kon je bij het eendjesvissen of bij het schietkraam wel eens een goudvis winnen. We vermoeden dat de goudvis een prijs van de kermis is, die vrijgelaten is in de vijver", zegt hij. "Als dat klopt, zal het vast een hele oude vis zijn, want het is al ongeveer dertig jaar geleden dat je nog vissen kon winnen op de kermis."