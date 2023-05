"Een van de eerste vrouwen die carrément haar goesting deed": Grace Jones is 75

"Had ze in de middeleeuwen geleefd, ze was een mystica geweest", zegt Van Cauteren nog. "Voor mij is ze een soort hedendaagse mystica, een heilige." Ook Liebens koestert het enigma van Jones. "Rond haar hangt altijd een stukje mysterie dat je zelf kan invullen. Valt ze op mannen? Valt ze op vrouwen? Ze is met veel mannen samengeweest, dus ik denk dat we daarin een duidelijke voorkeur kunnen zien