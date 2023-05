Meer Gentenaars lenen gratis herbruikbare bekers van afvalophaler voor feesten en evenementen  

Sinds 2021 biedt afvalophaler IVAGO gratis herbruikbare bekers aan voor evenementen in Gent. Verenigingen, scholen, sportclubs en gewone Gentenaars kunnen ze online aanvragen. "Er kunnen tot 2.400 bekers tegelijk gratis ontleend worden", legt woordvoerster Sandra Deneef uit. IVAGO heeft in totaal 14.000 bekers in stock, voor bier- en frisdrank. "De impact van corona is in 2022 stilaan verdwenen. We telden dan 222 ontleningen en vermoeden ook dit jaar een nieuwe forse stijging." Sinds 2020 is de wetgeving strenger en zijn herbruikbare bekers op de meeste evenementen verplicht.