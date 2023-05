Hannah Arendt Instituut verhuist naar historisch pand De Zalm in centrum van Mechelen

Op de nieuwe locatie krijgt het instituut meer ruimte om aan publiekswerking te doen door evenementen of conferenties te organiseren. "We zijn één week voor de pandemie opgestart. De ruimte die we in het stadhuis kregen, hebben we vooral gebruikt om onze digitale producten te maken. Eens de pandemie voorbij was, keerden onze medewerkers natuurlijk terug en werd het al snel te klein", legt directeur Christophe Busch uit.

Het instituut wil wetenschappelijke kennis zoveel mogelijk delen met onder andere de verschillende beleidsniveaus in ons land. "We krijgen nu gigantische mogelijkheden om ervoor te zorgen dat we allerlei ontmoetingsplaatsen kunnen organiseren. De bedoeling is dat we over thema's als integratie of discriminatie samen kunnen debatteren en het samen oneens kunnen zijn om tot een oplossing te komen. We willen samen een betere samenleving maken", vertelt Busch nog.